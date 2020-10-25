الصين تسجل انخفاضاً في الإصابات الجديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 أكتوبر تراجعاً من 28 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضاً أنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 27 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إنه بحلول السبت بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 85790 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.