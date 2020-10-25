مقتل أطفال في اقتحام مسلحين لمدرسة بالكاميرون

قال مسؤولون بالكاميرون وآباء إن مسلحين قتلوا ستة أطفال على الأقل وأصابوا نحو ثمانية آخرين بجروح عندما اقتحموا مدرسة في منطقة تنشط فيها حركة انفصالية وأطلقوا الرصاص عشوائيا.

وقالت المصادر إن الهجوم وقع عندما وصل مسلحون على دراجات نارية ودخلوا المدرسة في مدينة كومبا الواقعة بالإقليم الجنوبي الغربي الناطق بالإنجليزية.

وأصيب بعض الأطفال لدى قفزهم من نوافذ الطابق الثاني في محاولة للهرب.

وقال علي أنوجو نائب حاكم كومبا لرويترز «وجدوا الأطفال داخل الفصل وأطلقوا عليهم النار».



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ثمانية أطفال لقوا حتفهم، وأصيب 12 آخرون.

وأكد مسؤول التعليم المحلي أحيم أباناو أوباسي مقتل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما. وأضاف أن ثمانية آخرين نقلوا إلى المستشفى.



