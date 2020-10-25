"قوات التحالف" تدمر طائرة "مفخخة" من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.