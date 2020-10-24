الإمارات: العلاقات السودانية -الإسرائيلية تعزز ازدهار المنطقة

أبوظبي (وام)



رحبت دولة الإمارات بقرار جمهورية السودان الشقيقة مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة: «إن قرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة»، مؤكدة أن «هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي».

وأكد السودان، أمس الأول، بدء علاقات اقتصادية وتجارية، مع دولة إسرائيل، حسبما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووصف الاتفاق بـ«التاريخي».

وقال البيان: «اتفق زعماء السودان وأميركا وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين السودان ودولة اسرائيل، مع التركيز مبدئياً على الزراعة».

وتوالت ردود الفعل المرحبة في السودان والعالم على اتفاق بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان وإسرائيل، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أمله بأن يعزز الاتفاق السلام في المنطقة.

وأضاف في بيان: «نأمل أن يعزز الاتفاق والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط».

وتابع: تبقى الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم جهود السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها».

ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية الألمانية بإعلان إسرائيل والسودان الاتفاق على بدء العلاقات بين البلدين.

وقال متحدث باسم الوزارة: «خطوة مهمة أخرى نحو مزيد من الاستقرار وعلاقة أكثر سلمية بين إسرائيل وجيرانها العرب».

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: «أحدثت اتفاقيات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية زخماً فريداً يجب استخدامه الآن بشكل أكبر لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط».