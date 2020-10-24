هدى الهاشمي: الإمارات تصنع المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، أن تعزيز الشراكات الدولية في تعميم وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار الحكومي، يمثل ركيزة أساسية لتوجهات حكومة الإمارات بمشاركة نموذجها المتميز وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات توظيف الأفكار المستقبلية والتكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بالأداء الحكومي، على أسس مبتكرة.

واستعرضت الهاشمي، خلال مشاركتها في جلسة رئيسة بعنوان «بناء الحكومات المبتكِرة»، ضمن أعمال قمة (DLD) الافتراضية التي تم تنظيمها عن بعد ضمن مهرجان أسبوع الابتكار الإسرائيلي، عدداً من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية التي طورتها دولة الإمارات في مجالات تعزيز الابتكار الحكومي، وتبنيه كثقافة في منهجية العمل.

ومهرجان أسبوع الابتكار الإسرائيلي من أكبر الفعاليات في مجال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتحدثت في الجلسة السفيرة ياعيل رافيا زادوك نائب المدير العام رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتطرقت الهاشمي إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي تهدف لتمكين أفراد المجتمع في 7 مجالات رئيسية تشمل: تطوير مهارات المستقبل، والتشجيع على الاستكشاف، والارتقاء بجودة الصحة، وتحفيز القوة الخضراء.

واستعرضت الفرص المستقبلية التي يوفرها الابتكار، من خلال استقطاب المواهب والشركات الناشئة وتطوير قطاعات جديدة ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وتطرقت إلى الموقع الريادي للإمارات، ودورها كحاضنة داعمة وممكنة للقطاعات الناشئة المبتكرة، وجهود الحكومة في تطوير السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز الابتكار.

وأكدت الهاشمي أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق رؤية حكومة الإمارات المرتكزة على تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار المبتكرة، وتسهيل تبني أفضل الوسائل التكنولوجية في مواكبة المتغيرات العالمية لتصبح الإمارات من أفضل دول العالم في قطاع الابتكار وصناعة المستقبل.

ومن جهتها، قالت السفيرة ياعيل رافيا زادوك، نائب المدير العام رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الإسرائيلية: «تعتبر الإمارات وإسرائيل من أهم الدول ابتكاراً في المنطقة والعالم بفضل حرصهما على تشجيع تبني ثقافة الابتكار وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقطاب أصحاب الأفكار المبتكرة وتنفيذ المشاريع المستقبلية».

وأكدت أهمية تبادل الخبرات والممارسات الناجحة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصحة والأجهزة الطبية، والأمن الغذائي والمائي، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والتنقل الذكي، وغيرها.

ويستضيف مهرجان الابتكار الإسرائيلي آلاف الشركات العالمية والناشئة والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحوّل الرقمي.