حميدتي: السودان تجاوز مرحلة عصيبة ويستقبل عهداً جديداً

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، النائب الأول لرئيس «مجلس السيادة»، أن السودان تجاوز المرحلة العصيبة ويستقبل عهداً جديداً بتوقيع «اتفاق السلام» مع الحركات المسلحة، وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد حميدتي أن الشعب السوداني ليس إرهابياً، ولا يرعى الإرهاب، بل هو شعب متسامح ومحب لكل شعوب الأرض، ويحترم الأديان السماوية كافة. وأعرب حميدتي عن شكره وتقديره للجهود التي أسهمت في تجاوز السودان المرحلة العصيبة، مؤكداً أنها فرصة يجب استثمارها.

وأكد مراقبون أن السودان يخطو بهذا التطور خطوة جبارة إلى الأمام، ويتجاوز عقبة كبيرة في طريق المستقبل.

ودعا سياسيون واقتصاديون للاستفادة من هذه التطورات في الوضع السوداني، وتهيئة الأجواء لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

وقالت قيادات في قوى الحرية والتغيير: «إن خطوة رفع السودان من قائمة الإرهاب تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الثورة السودانية».

وقال جعفر حسن، الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي والقيادي بقوى الحرية والتغيير: «إن القرار سينعكس بقوة على الأداء الاقتصادي والسياسي ودمج السودان في المنظومة الدولية»، مؤكداً أن رفع السودان من قائمة الإرهاب من أجمل الأيام التي أسعدت الشعب السوداني.

ورحبت الأوساط السودانية، أمس، بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج فيها منذ عام 1993، وإبلاغه الكونجرس رسمياً بذلك، فيما قفز الجنيه 25 في المئة بعد ساعات من قرار ترامب، وسط أجواء من التفاؤل في الأسواق السودانية.