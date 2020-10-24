تعاون بحثي بين «تريندز» و«القدس للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم مع معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتنظيم الفعاليات والمنتديات البحثية والعلمية، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى الطرفين.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين المركزين في إعداد البحوث والأوراق السياسية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشؤون العسكرية والأمنية العالمية والتكنولوجية، وتبادل الخبراء والباحثين والزملاء غير المقيمين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على الكتابة والنشر في المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية التي يصدرها كل طرف، وحثهم كذلك على المشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها كل طرف من الطرفين،

ويتعاون المركزان في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمحاضرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة التطرف والإرهاب وحركات الإسلام السياسي وحرب المعلومات.