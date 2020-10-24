الإمارات: الحل السياسي الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الليبي

أبوظبي (وام)

رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.

ومن جانبه، وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إعلان وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا بالأخبار المشجعة، مؤكداً أن هذه الأخبار المتوالية من ليبيا تتسع معها فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين.

وقال معاليه، في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»: «الأخبار المشجعة من ليبيا الشقيقة تتوالى، ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال».

وأضاف معاليه: «في هذا السياق نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة (الوفاق)»، مؤكداً أن كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة.

إلى ذلك، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كافة.

وأعرب الحجرف عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

ومن جانبها، أعربت الجزائر عن أملها في أن يشكل الاتفاق «بارقة أمل حقيقية» لإنجاح الحوار في البلد الغارقة في الفوضى.

ودعت الجزائر التي تمتد حدودها المشتركة مع ليبيا لألف كيلومتر، في البيان، «المكونات الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيقه بصدق وبحسن نية».

ووقعت الأطراف الليبية المتنازعة، أمس الأول، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء ليبيا، بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة، استمرت خمسة أيام في جنيف.

واتفق العسكريون الليبيون، بحسب بيان الأمم المتحدة، على الوقف الكامل لإطلاق النار يسري بأثر فوري، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية خلال 90 يوماً، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.

واتفقوا على حصر وتصنيف المجموعات المسلحة، بجميع مسمياتها لدمجها وفق ضوابط محددة، ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة.

وأكدت الأمم المتحدة أنه جرى الاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف.