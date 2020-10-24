كبار السن والسيدات يتصدرون الاقتراع بمصر

أحمد شعبان (القاهرة)

احتشدت أعداد كبيرة من الناخبين المصريين، أمس، أمام لجان الاقتراع خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، وثاني برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو، والتي تُجرى في 14 محافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس «كوفيد -19».

وفي مشهد متكرر من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، هيمن حضور النساء وكبار السن على المشهد الانتخابي، حيث تصدروا طوابير الناخبين في الساعات الأولى من بدء التصويت، فيما ارتفعت نسبة المشاركة بصورة ملفتة في القرى والمناطق الريفية من محافظات مصر.

ويتنافس في الانتخابات 4006 مرشحين لاختيار 568 عضواً يتم انتخابهم بنظام الفردي والقوائم الحزبية بطريقة الاقتراع السري المباشر بين المرشحين، و25% من المقاعد مخصص للنساء.

ويحق لـ62 مليون مصري الإدلاء بصوتهم. وتضم الفئات الواجب تمثيلها في القوائم الانتخابية مترشحون من المسيحيين والعمال والفلاحين والشباب وذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والمصريين من المقيمين في الخارج. وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية بالمرحلة الأولى من الانتخابات، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تسير تحت إشراف قضائي كامل، وفقاً لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، عبر تخصيص قاض لكل صندوق، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المصريين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، ضمن الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون.

وأكد مدبولي أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه، ليؤديان دورهما جنباً إلى جنب، وهو ما من شأنه تعزيز القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.