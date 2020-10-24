ترامب يُصوّت بفلوريدا.. وبايدن يُشهر سلاح «اللقاح»

بينساكولا، فلوريدا (وكالات)



أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر، بمكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن، وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 مليون أميركي سبق أن أدلوا بأصواتهم خشية الزحام يوم الاقتراع، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وكان ترامب يضع كمامة لدى دخوله مكتب الاقتراع.

وقال الملياردير الجمهوري الذي يشير دوماً إلى إمكانية حصول تزوير واسع النطاق خلال عمليات التصويت عبر البريد: «كان تصويتاً آمناً جداً، أكثر أمناً مما تقومون به حين ترسلون بطاقتكم عبر البريد».

وأضاف: «كل شيء كان رائعاً، بطريقة دقيقة تماماً ومن خلال احترام القواعد»، مضيفاً أنّه أدلى بصوته «لشخص يدعى ترامب».

وكان ترامب، عقب الإدلاء بصوته، في يوم ماراثوني، شارك في ثلاثة تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات هي كارولينا الشمالية وأهايو وويسكنسن.

وكثّف دونالد ترامب نشاطاته ضمن سباق الأمتار الأخيرة للفوز بولاية ثانية، إذ أصرّ على أن «كوفيد - 19» يختفي، فيما تعهّد المرشّح الديمقراطي جو بايدن، أمس، بتوفير لقاح ضدّ فيروس كورونا مجّاناً «للجميع»، في إطار خطّته الوطنيّة لمكافحة الوباء، حال فوزه في الانتخابات.

وأكّد في خطاب استعرض فيه خطّته لمكافحة الفيروس، قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، أنّه «فورَ توافر لقاح آمن وفعّال، فإنّه يجب أن يُتاح مجّاناً للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا».

وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلّف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكّد بدوره أنّ اللقاح يجب أن يُوفّر مجّاناً.

واستبعد مراقبون أن تكون آخر مناظرة بين ترامب وبايدن قلبت الموازين بشكل كبير.

لكن ترامب أحدث مفاجأة عندما فاز في 2016 على منافسته التي كانت متقدمة عليه آنذاك هيلاري كلينتون، بينما سيقوم بسلسلة محطات في إطار حملته الانتخابية الآن في الولايات الأساسية في محاولة لتكرار السيناريو.

وفي مسعى لكسب أصوات الناخبين المسنين التي تعتبر غاية في الأهمية في فلوريدا، بدأ ترامب بتجمّع انتخابي في منطقة «ذي فيلاجيز» التي تقطنها غالبية من المتقاعدين، حيث قال لحشد كبير: «إن كل ما يتحدّث عنه بايدن هو (كوفيد، كوفيد، كوفيد) في محاولة لتخويف الناس».

وقال: «سننهي هذا الوباء سريعاً، هذا الطاعون الفظيع»، مشدداً مجدداً على رسالته التي لطالما أصر عليها، وهي أن الفيروس يتراجع سريعاً، بينما ترتفع أعداد الإصابات مجدداً على أرض الواقع بالوباء الذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترامب رداً على تحذير بايدن من «شتاء قاتم» مقبل: «لا ندخل شتاء قاتماً، ندخل المفرق الأخير ونقترب من النور في نهاية النفق».

وبعد التجمعات في كارولاينا الشمالية وأوهايو، سيعقد ترامب، البالغ 74 عاماً، تجمعاً آخر في نيوهامبشر اليوم، قبل سلسلة تجمعات أخرى خلال الأسبوع.

وقال ترامب، إنه بحلول الثالث من نوفمبر، أي موعد الانتخابات، سيجري «خمسة أو ستة» تجمّعات في اليوم.

وكما كان طوال حملته الانتخابية، بدا بايدن أكثر هدوءاً. لكن حتى الديمقراطي البالغ 77 عاماً يكثّف نشاطه في سباق الأمتار الأخيرة.

وأدلى بخطاب في ولايته ديلاوير بشأن التعافي الاقتصادي من الوباء، منتقداً سجل ترامب ومتعهداً على غرار خصمه بأنه سيوفر لقاحاً آمناً لفيروس كورونا المستجد لكل من يريده.

وتوجه بايدن، إلى بنسيلفانيا، التي على غرار فلوريدا، من أهم الولايات الرئيسة التي تحسم نتيجة الانتخابات. ودعمه الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبه، عبر تجمّع في ميامي.

مشاركة الشباب حاسمة في سباق البيت الأبيض

في الولايات المتحدة، يحجم غالبية الناخبين دون سن الثلاثين عن التصويت عموماً، لكن خلال العام الجاري يتوقع خبراء أن يشاركوا بعدد قياسي في الاقتراع الرئاسي بالغ الأهمية.

وفي عام 2016، في المعركة الانتخابية بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، شارك أقل من نصف الشباب بين سن الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين في الانتخابات الرئاسية.

لكن بعد أربع سنوات على ذلك، وأمام مواجهة الرجلين السبعينيين دونالد ترامب وجو بايدن، تبذل جهود حثيثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعبئة صفوف الشباب الذين يشكلون 20 في المئة من الناخبين، وهم عالقون في غالب الظن في الحرم الجامعي أو في المنزل العائلي بسبب الوباء.

وأظهرت نتائج استطلاع أخير للرأي أعدته جامعة هارفرد أن 63 في المئة من الأميركيين بين سن الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين ينوون التصويت خلال العام الجاري في مقابل 47 في المئة، على ما جاء في استطلاع أجري قبل أربع سنوات بالتحديد.