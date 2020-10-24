مقتل 20 «حوثياً» بمعارك نهم وإحباط هجمات في الجوف

الرياض، عدن (وكالات)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية في اليمن» أمس تدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك، وسط تأكيد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني أن النظام الإيراني ينتهج سياسة التصعيد وخلط الأوراق مع كل بادرة انفراج في الأزمة. وأوضح أن إعلان طهران تهريب ضابط من «فيلق القدس» المصنف منظمة ارهابية ‎حاكما عسكريا ايرانيا لصنعاء، بعد ساعات من عملية تبادل الأسرى والمختطفين، هدفه استفزازي لنسف الأجواء الإيجابية التي سادت، وتأكيد الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للحوثيين، وعدم تجاوزها في أي تحرك بالملف.

وأشار إلى ان الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في تحدي إرادة المجتمع الدولي وتقويض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن بات واضحا، وهو دور لا يمس بأمن واستقرار اليمن بل بالأمن والسلم الإقليمي والدولي ومصالح العالم أجمع. وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف أكثر صرامة في إدانة ووقف التدخل والعدوان الإيراني على اليمن والذي خلف مأساة إنسانية هي الأكبر عالميا، ودعم الحكومة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله‏ وصوره.

من جهة ثانية، صدت قوات الجيش اليمني أمس السبت هجمات مكثفة شنتها عناصر الميليشيات، في محافظة الجوف. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش العقيد ربيع القرش إن الحوثيين شنوا هجمات على مواقع في جبهتي عدوان والجدافر، لكن قوات الجيش نجحت في إفشال الهجمات، بعد مواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وخاض الجيش بدعم المقاومة الشعبية وطيران التحالف معارك ضد الميليشيات في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء. وقال مصدر عسكري إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحوثيين قتلوا بنيران الجيش والمقاومة، إلى جانب العديد من الجرحى، وخسائر أخرى كبيرة في العتاد». وأضاف أن طيران التحالف استهدف بغارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات في مواقع متفرقة، وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بينها تدمير عربتين و3 أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران قوات الجيش اليمني في الحديدة. وقال بيان صادر عن «ألوية العمالقة» إن القوات المشتركة، أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرقي الحديدة، ضمن خروقات الميليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار. ونقل عن مصدر عسكري قوله «إن القوات المشتركة حددت مصادر نيران الميليشيات، وتمكنت من الرد عليها وإخمادها موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين».

وكشفت مصادر أن خبراء من «حزب الله» اللبناني يشرفون على معسكرات تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة من الحديدة. وحددت المصادر مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال المدينة لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات «الرسول الأعظم» في منطقة القناوص يضم خبراء من الحزب ويختص بتدريب مجاميع حوثية يُقدر عددُها بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات على طريقة ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

«الانتقالي الجنوبي»: توافق على تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس، التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، بناء على اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس منصور صالح، في حسابه على «تويتر» إنه تم التوافق على التشكيل الحكومي الجديد، برعاية السعودية. وأضاف أن نصيب المحافظات الجنوبية 12 وزارة في الحكومة المقبلة (نصف إجمالي الحقائب). وأشار إلى أن المجلس الانتقالي نصيبه ست حقائب وزارية.