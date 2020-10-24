أفغانستان تعلن مقتل "إرهابي" في تنظيم القاعدة



أعلنت الإدارة الوطنية للأمن في أفغانستان أن القوات الأفغانية قتلت أحد العقول المدبرة لتنظيم القاعدة الإرهابي ، ويدعى أبو محسن المصري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن بيان للإدارة القول إن "المصري" قُتل في عملية خاصة بمنطقة أندار في ولاية غزنه بالمنطقة الشرقية من أفغانستان.

وذكرت بلومبرج، أن أبو محسن المصري، المعروف أيضا باسم حسام عبد الرؤوف، هو مواطن مصري مدرج على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت مذكرة اعتقال اتحادية عام 2018 بحق "المصري" بعد أن اتُهم بالتآمر لقتل مواطنين أميركيين وقام بتوفير دعم مادي وموارد لمنظمات إرهابية أجنبية، بحسب الموقع الإلكتروني لـ (إف.بي.آي).

