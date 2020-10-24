لبنان يسجل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في لبنان إلى 69906 إصابات بعد تسجيل 1427 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 562.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا»، اليوم السبت، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 1404 إصابات من بين المقيمين و23 إصابة من بين القادمين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 69906 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 562 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 244 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 33438.

واتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الأحد الماضي قراراً يقضي بفرض تدابير عزل على 79 قرية وبلدة، لمدة أسبوع، من يوم 19 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر الحالي.‎

ويأتي قرار إقفال عدد من البلدات للأسبوع الثالث على التوالي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

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وينبغي أن يلتزم سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار منازلهم، حيث يتوقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتلغى المناسبات الاجتماعية والدينية، الواقعة ضمن هذه البلدات، باستثناء ‏المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران ومحال بيع المواد الغذائية‎.‎



