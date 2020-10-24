عمدة كييف في العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا



أصيب بطل العالم السابق للملاكمة فيتالي كليتشكو بفيروس كورونا قبل إعادة انتخابه المحتمل لمنصب عمدة العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن كليتشكو البالغ من العمر 49 عاماً إصابته بالفيروس مساء اليوم السبت في تغريدات على عدد من شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال «أيها الأصدقاء! ضرب فيروس كورونا في أكثر اللحظات غير المناسبة»، في إشارة إلى الانتخابات المحلية ورئاسة البلدية يوم الأحد. «أشعر بتحسن».

وذكر أنه على الرغم من محاولته حماية نفسه، إلا أن العمل كرئيس للبلدية في أوقات الوباء يعني أيضاً وجود خطر دائم. وأضاف كليتشكو أنه تم إخضاعه للاختبارات الخاصة بالكشف عن «كورونا» بانتظام، وسيواصل الآن العمل عن بعد خلال العزلة الذاتية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد مؤخراً في أوكرانيا، كما هو الحال في الدول الأوروبية الأخرى.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، أكثر من 7000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة، بما في ذلك حوالي 560 في العاصمة.

وتم تسجيل أكثر من 330 ألف إصابة رسمياً في أوكرانيا منذ ظهور الوباء، بينما توفي أكثر من 6200 شخص بسبب الفيروس منذ مارس.



