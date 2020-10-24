250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر



رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 23 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفا و880.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، عن تسجيل 10 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 1907.



كما لفت فورار إلى تعافي 144 مريضا، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 39 ألفاً و992.