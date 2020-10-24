الرئيس العراقي: مصممون على دولة بسيادة كاملة

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم، أن بلاده مصممة على قيام دولة بسيادة كاملة.

وقال صالح في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.. إن العراق يدعم قيم السلام والمبادئ التي تحملُها الأممُ المتحدة في سبيل إرساء السلام العالمي، وخوض الحوارات من أجل تخفيف التوترات ومنع النزاعات، وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف: أمام العالم اليوم تحدياتٌ أخرى، يتصدرُها الإرهاب وكانت للعراق تجربة مريرة معه، ولكنه تمكن بفعل تضافر قوى الشعب والأجهزة الأمنية على اختلاف تشكيلاتها ودعم الحلفاء والأصدقاء من توجيه ضربة قاصمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد الرئيس العراقي على أن الحرب ضد الإرهاب لا تزال قائمة، وينبغي مواصلة الجهد الدولي لمحاربته والقضاء على مصادر تمويله، عبر مكافحة الفساد باعتباره الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب.

ودعا صالح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم بلاده في مواجهة التحديات، ومنها الانتخابات التي ستجرى منتصف العام القادم.



