قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بكابول

قُتل 18 شخصاً على الأقل في هجوم انتحاري السبت على مركز تعليمي في كابول تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن التفجير حصل بعد الظهر قرب مركز لتدريب الطلبة في ضاحية غرب العاصمة.

وقال عريان "حاول انتحاري دخول مركز تعليمي وانتبه له الحراس. فجّر نفسه في الطريق المؤدي للمركز".

وأوضح أن الاعتداء خلّف 18 قتيلاً و57 جريحا ًعلى الأقل.

وكان قد صرح سعيد جامي المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 13 جثة انتشلت من موقع الهجوم، وأصيب 30 شخصاً ونقلوا إلى المستشفيات، مضيفاً أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وفي المنطقة ذاتها من كابول، لقي عشرات الطلاب حتفهم في هجوم على مركز تعليمي آخر في عام 2018، كما هاجم مسلحون في مايو عنبراً للولادة بأحد المستشفيات بالعاصمة، حيث قتلوا 24 بينهم أمهات وأطفال.



