العراق يسجل 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت تسجيل 55 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10568 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3204 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 449 ألفاً و153.

ولفتت إلى أن 3021 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 378 ألفاً و 209.