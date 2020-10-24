السعودية تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5281 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 395 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 344 ألفاً و 552 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 417 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 330 ألفاً و 995.