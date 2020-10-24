فلسطين تسجل 410 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

‬‬وقالت الكيلة في بيان، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد إصابات جديدة بلغ 156 إصابة.

وأوضحت الوزيرة أن 36 مريضاً يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 54307‬‬‬ إصابات.