مقتل مدنيين في انفجار قنبلة بأفغانستان

انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب شرق العاصمة الأفغانية، اليوم السبت، وفق ما قال مسؤولون، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، في أحدث هجوم إرهابي.

وقال وحيد الله جمازاده الناطق باسم حاكم ولاية غزنة لوكالة فرانس برس إن القنبلة انفجرت في الساعة 10,30 صباحا عندما كانت شاحنة في طريقها من كابول الى مدينة غزنة الشرقية.

وأضاف أن "تسعة مدنيين بينهم ثلاث نساء قتلوا في الانفجار".

وأوضح آدم خان سيرات الناطق باسم شرطة غزنة أن أربعة شرطيين أصيبوا أيضا في الانفجار وألقى باللوم على حركة طالبان في الهجوم.



