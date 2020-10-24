روسيا تسجل 16521 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 16521 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وذلك بعدما سجلت مستوى قياسيا تجاوز 17300 حالة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا إلى مليون و497167 حالة.

وقالت السلطات إن 296 شخصا توفوا بمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس، في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25821.