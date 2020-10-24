إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.05 مليون حالة

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 05ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا وصل إلى 34 ألفا و752، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 150 ألفا و376 من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 38 أسبوعا.