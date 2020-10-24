تراجع إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية

تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى ما دون 100 إصابة اليوم السبت، بعد تجاوز هذا الحاجز بكثير خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أوردته اليوم وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم السبت، إنها سجلت 77 إصابة جديدة بمرض "كوفيد19-" منذ أمس الجمعة، بينها 66 إصابة محلية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25 ألفا و775.

وكانت الوكالة أعلنت أمس الجمعة تسجيل 155 إصابة جديدة بالفيروس، وهو العدد الأكبر منذ 11 سبتمبر الماضي، عندما وصل الرقم إلى 176.

وترجع الزيادة في الإصابات اليومية إلى حد كبير إلى استمرار العدوى الجماعية بالمستشفيات والمرافق الخاصة بكبار السن الذين يُعتبرون أكثر عرضة للإصابة.

وخففت كوريا الجنوبية مستوى التباعد الاجتماعي إلى أدنى مستوى الأسبوع الماضي، مما سمح بعودة معظم روتين الحياة اليومية إلى طبيعتها مع الالتزام ببعض القيود المفروضة للوقاية من العدوى.