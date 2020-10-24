ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 880775 حالة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و418 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 880775 وحالات الوفاة إلى 88312.

وقال مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.