مصر تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 10 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 والعشرين ساعة الماضية.



وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في مصر وحتى يوم الجمعة إلى 106230 حالة إصابة كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6176 حالة وفاة.



كما أعلنت الوزارة عن خروج 89 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى مساء الجمعة.

