لويس آرسي رئيس بوليفيا الجديد رسمياً

كشفت النتائج الرسمية لانتخابات 18 أكتوبر التي نشرتها المحكمة العليا للانتخابات، أن لويس آرسي، الوريث السياسي لليساري إيفو موراليس، هو الرئيس الجديد لبوليفيا، بعدما حقق فوزا مفاجئا من الدورة الأولى للاقتراع.

وأفادت النتائج أن آرسي حصل على 55,10 بالمئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على مرشح الوسط كارلوس ميسا رئيس البلاد من 2003 إلى 2005 الذي حصل على 28,83 بالمئة من الأصوات ومرشح اليمين لويس فرناندو كاماتشو (14 بالمئة).

وصوت ستة ملايين و483 ألفا و893 ناخبا في الاقتراع، في عدد قياسي يمثل 88,42 بالمئة من مجمل الناخبين، حسبما أوضحت المحكمة الانتخابية العليا.

وتتطابق هذه النتائج مع الأرقام التي جمعت عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع وتحدثت عن حصول آرسي وزير الاقتصاد السابق في حكومات موراليس، على 52 بالمئة من الأصوات.

وأعلن رئيس المحكمة سلفادور روميرو أن آرسي والبرلمان الذي انتخب في الاقتراع نفسه سيتوليان مهامهما "في النصف الأول من نوفمبر"، من دون إعطاء موعد محدد دقيق لذلك.

وأقرت منظمة الدول الأميركية الأربعاء بعودة الحركة نحو الاشتراكية التي أسسها إيفو موراليس ويترأسها اليوم لويس آرسي، إلى السلطة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت "شفافة".

وقالت المنظمة في تقرير بعثة مراقبة الانتخابات إن الناخبين "صوتوا بحرية والنتيجة واضحة وقاطعة".

وموراليس لاجئ في الأرجنتين منذ ديسمبر. وقد استقال أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين في نوفمبر 2019 بعدما تخلى عنه الجيش والشرطة واتهمته المعارضة بتزوير الانتخابات السابقة التي جرت في أكتوبر 2019 وفاز فيها بولاية رابعة.