بومبيو يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف العنف في ناغورني قره باغ

دعا وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أرمينيا وأذربيجان إلى "إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيّين" في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي يشهد قتالاً دمويّاً منذ ثلاثة أسابيع.

والتقى بومبيو بشكل منفصل نظيره الأذربيجاني جيهون بَيْرَموف ثمّ الأرميني زُهراب مناتساكانيان في مقرّ وزارة الخارجيّة بواشنطن. ولم يحدث لقاء ثلاثي.

وقالت الخارجيّة الأميركيّة إنّ بومبيو "شدّد على ضرورة إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيّين".

وكرّر بومبيو التعبير عن رغبة بلده في حلّ النزاع "دون اللجوء إلى القوّة أو التهديد باستعمالها، وعبر احترام وحدة الأراضي والحقّ في المساواة وتقرير المصير".

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان اتّهامات باستهداف المدنيّين، منذ بدء الأعمال العدائيّة في 27 سبتمبر في المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليّون أرمن.



وتتصدّر روسيا حاليّاً جهود إيجاد حلّ دبلوماسي لوقف الأعمال العدائيّة الجارية التي خلّفت نحو 5 آلاف قتيل وفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



