إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 41.99 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.99 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 140145.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة: أولاً: الولايات المتحدة 223226 8444165 تليها الهند 117306 7761312 ثم البرازيل 155900 5323630 وروسيا 25525 1480646 والأرجنتين 27957 1053650 وإسبانيا 34521 1046132 ثم فرنسا 34508 1041075 وكولومبيا 29636 990270 وبيرو 33984 879876 والمكسيك 87894 874171.