تحطم طائرة أميركية في ألاباما ومقتل قائديها

قالت البحرية الأميركية إن طيارين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية في ولاية ألاباما.



وقال المتحدث باسم البحرية زاك هاريل إن الطائرة وهي طائرة تدريب من طراز "تي- 6 بي تيكسان" سقطت بمدينة فولي مما أسفر عن مقتل قائديها، مضيفا أن هناك تحقيقاً يجري في الحادث.



وكان مكتب قائد شرطة مقاطعة بالدوين كتب في وقت سابق على موقع تويتر إن الطائرة تحطمت بالقرب من مدرسة وأن النيران اشتعلت في أحد المنازل.