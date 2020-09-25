بوتين يعرض على أميركا تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على الولايات المتحدة تبادل وعود بـ«عدم التدخل» في انتخابات البلد الآخر والتعاون على صعيد تكنولوجيا المعلومات للدفع في اتجاه معاهدة عالمية بعدم الاعتداء في هذا المجال.

واقترح بوتين على واشنطن في إعلان نشره الكرملين «تبادل ضمانات بعدم التدخل، بما في ذلك في العمليات الانتخابية» والتوافق على «مجموعة تدابير عملية»، وأخيرا العمل من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية بعدم الاعتداء باستخدام «تكنولوجيا المعلومات والتواصل».