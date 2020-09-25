أكثر من 983 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم و32 مليون إصابة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 32 مليوناً و234 ألفاً و685 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة السابعة و27 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، في وفاة 983 ألفاً و42 شخصاً.