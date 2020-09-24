«الصحة العالمية» تحث على أخذ لقاح الإنفلونزا

أكدت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية أهمية حصول «الفئات الأضعف» خاصة كبار السن والنساء الحوامل والعاملين الصحيين إضافة إلى الأشخاص أصحاب الظروف الصحية الخاصة على لقاح الإنفلونزا مع اقتراب الشتاء.

وأوضحت الدكتورة أن موون مسؤولة التأهب والاستجابة للإنفلونزا بالمنظمة في تصريحات صحفية في جنيف اليوم أن الوقت الأنسب للتحصين ضد الإنفلونزا هو شهر أكتوبر المقبل منوهة أنه مع اقتراب الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي فإن الحصول على التحصين سيكون مهماً من أجل تخفيف العبء عن الأنظمة الصحية التي تقوم منذ شهور بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأكدت أن المنظمة في إرشاداتها للوقاية من فيروس الانفلونزا تركز على التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل حين الإحساس بالمرض، وكذلك الحرص المستمر على غسل الأيدي، وارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة، مشيرة إلى توقعات للمنظمة بازدياد الحاجة لدى البلدان للحصول على لقاح فيروس الإنفلونزا هذا العام، وبما قد يؤدي إلى نقص في بعض المناطق خاصة وأن اللقاح يتم طلبه قبل فترة تتراوح ما بين تسعة أشهر إلى 12 شهراً، ويصعب طلبه من المنتجين في وقت الحاجة.



