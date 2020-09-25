أعلنت السلطات الصحية في فلسطين اليوم تسجيل 6 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» و368 حالة تعافٍ في جميع محافظات فلسطين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضحت السلطات الصحية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 74% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.. ولفتت إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
فلسطين تسجل 452 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات
أعلنت السلطات الصحية في فلسطين اليوم تسجيل 6 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» و368 حالة تعافٍ في جميع محافظات فلسطين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
المصدر: وام