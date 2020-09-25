فلسطين تسجل 452 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

أعلنت السلطات الصحية في فلسطين اليوم تسجيل 6 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» و368 حالة تعافٍ في جميع محافظات فلسطين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت السلطات الصحية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 74% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.. ولفتت إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 على أجهزة التنفس الاصطناعي.