موسكو تدعو المسنين للبقاء في المنزل لمواجهة تفشي «كورونا»

دعا عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، وكذلك من يعانون مشاكل صحية مزمنة، إلى البقاء في المنزل، حيث سجلت السلطات الاتحادية زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومع بدء موسم الإنفلونزا في ظل اشتداد البرودة بمرور الوقت، أشار سوبيانين إلى زيادة خطر الإصابة بمرضين في الرئة في نفس الوقت.

وقال سوبيانين في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «إن اجتماع مرضين، نزلة البرد وفيروس كورونا، أمر خطير للغاية، ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة».

وأفادت خدمة رصد اتحادية روسية صباح اليوم بأن عدد حالات كورونا في البلاد ارتفع بأكثر من 7200 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم لهذا المؤشر خلال ثلاثة أشهر.

وسجلت روسيا إجمالي أكثر من 1ر1 مليون حالة إصابة بكورونا، وهي رابع أكبر حصيلة للحالات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

ونصح سوبيانين المسنين بمطالبة ذويهم الأصغر سناً بالتسوق بالنيابة عنهم.

وأضاف: «إذا لم يكن ذلك ممكنا، فأنتم بحاجة للذهاب إلى المتاجر والصيدليات بأقل قدر الإمكان وارتداء الأقنعة الواقية والقفازات».



