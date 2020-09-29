عبدالله بن زايد ومستشار النمسا يبحثان «المعاهدة» ومستجدات احتواء «كوفيد-19»

فيينا (وام)

استقبل مستشار جمهورية النمسا الصديقة سيباستيان كورتز في فيينا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث سموه ومستشار جمهورية النمسا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والجهود المبذولة في مختلف أنحاء العالم من أجل احتواء تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض. كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق السلام للمنطقة والاستقرار والازدهار لشعوبها.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية النمسا الصديقة دوام التقدم والازدهار. وأكد سموه على العلاقات الإماراتية النمساوية المتميزة والحرص المستمر على تنمية التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وحمل سيباستيان كورتز، سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بما يجمع دولة الإمارات والنمسا من علاقات متميزة، مؤكداً الحرص على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.