الإمارات: دعم إجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أمس الأول، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع لـ«الحرس الثوري» في إيران من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، فضلاً عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين للخلية الإرهابية.

وأشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي.

بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي دعم البرلمان الكامل للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في حربها ضد قوى الإرهاب وداعميه بالمال والسلاح والتدريب. وبيَّن رئيس البرلمان العربي أن ما جاء في بيان رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية بشأن ضلوع النظام الإيراني في تدريب وتسليح عناصر هذه الخلية الإرهابية، يؤكد مجدداً للعالم أجمع نهج النظام الإيراني في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني لوقف سياساته العدوانية والتخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال دعم الإرهاب وزرع الخلايا النائمة التي تخطط لنشر العنف والدمار والتخريب في المنطقة. وأشاد رئيس البرلمان العربي بالكفاءة العالية لجهاز أمن الدولة السعودي، مؤكداً أن نجاحه في الإطاحة بهذه الخلية الإرهابية وإحباط مخططاتها الإرهابية قبل قيامها بأي عمليات تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين بالمملكة يعكس اليقظة المستمرة لهذا الجهاز وأجهزة الأمن السعودية الأخرى وجاهزيتها الدائمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية من قوى الإرهاب وتنظيماته المتطرفة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وفي السياق، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.