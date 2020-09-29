أرمينيا تتهم تركيا بشن عدوان مباشر عليها

عواصم (وكالات)

أعلن كل من القوات الأذربيجانية والأرمينية، أمس، تكبيد الجانب الآخر خسائر فادحة فيما تحتدم المعارك لليوم الثالث حول إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، فيما اتهمت يريفان تركيا بشن عدوان مباشر عليها وإسقاط مقاتلة حربية لها، مؤكدة وجود عسكريين أتراك في أذربيجان يوجهون العمليات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن الانفصاليين في قره باغ تمكنوا من صد هجمات أذربيجانية على طول الجبهة الأمامية، مؤكدة أن «العدو تكبد خسائر بشرية فادحة». وأضافت أن الجيش الأذربيجاني تكبد خسائر كبيرة منذ اشتعال المواجهات، مع إسقاط نحو 50 طائرة من دون طيار و4 مروحيات وتدمير 80 دبابة.

بدورها، قالت أذربيجان إن جيشها تصدى لهجوم أرمني مضاد، ودمر قافلة أرمنية مؤللة ووحدة مدفعية، وفي وقت لاحق فوج مشاة تسانده عربات عسكرية بأكمله. وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها واصلت هجوماً على مدينة «فيزولي» في منطقة قره باغ، ودمرت 4 دبابات وآلية مدرعة وقتلت 10 جنود.

وقال مكتب المدعي العام في أذربيجان أمس، إن نيراناً أرمينية قتلت 12 مدنياً أذربيجانياً وأصابت 35.

وأوقعت المعارك في الأيام الأخيرة نحو 100 قتيل وفق تقارير مؤكدة.

إلى ذلك، اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية أمس، تركيا بتنفيذ عدوان مباشر على أرمينيا. وكتب ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفانيسان عبر فيس بوك: «تركيا تنفذ عدواناً مباشر على أرمينيا».

بدوره، قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن تركيا متورطة في نزاع قره باغ، مؤكداً أن خبراء عسكريين كباراً من تركيا موجودون في أذربيجان لتوجيه العمليات العسكرية. شدد على أن تصرفات يريفان في قره باغ جاءت رداً على عدوان باكو. وشدد على أنه على أذربيجان أن توقف فوراً عدوانها على قره باغ وأرمينيا لأن أذربيجان هي من بدأ وكانت عملية مخططاً لها مسبقاً.

وفي وقت سابق أمس، أفادت وزارة الدفاع الأرمنية بأن مقاتلة «إف-16» تركية أسقطت طائرة «سو-25» أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث. وأضافت وزارة الدفاع الأرمنية أن المقاتلة التركية أقلعت من مطار «غانجا» في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسناداً جوياً لضربات الجيش الأذربيجاني لمواقع أرمنية بالقرب من مدينة فاردينس. وأوضحت إن «إف-16» التركية أسقطت الطائرة الأرمنية في أجواء أرمينيا.

ونفت تركيا أن تكون أسقطت الطائرة. وقال مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: «لا صحة إطلاقاً للمزاعم القائلة إن تركيا أسقطت مقاتلة أرمينية»، وأضاف: «على أرمينيا أن تنسحب من الأراضي التي تحتلها بدل اللجوء إلى هذه الدعاية السخيفة». كذلك رفضت وزارة الدفاع في أذربيجان اتهامات يريفان، وقال متحدث باسمها للصحفيين إن «هذه المعلومة هي كذبة أخرى للدعاية الأرمينية».