الجيش المصري يدشّن غواصة جديدة ألمانية الصنع

أحمد عاطف (القاهرة)

دشنت القوات البحرية المصرية الغواصة الرابعة «S-44» من طراز «209/‏‏ 1400» ألمانية الصنع، والتي ستنضم قريباً إلى الترسانة البحرية والأسطول البحري بالإسكندرية شمالي القاهرة.

وقال الجيش المصري، أمس، إن هذه الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كييل الألمانية، موضحاً أنها تعد الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضمت ثلاث منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمني محدد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات في توقيت قياسي.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد»: إن الغواصة الجديدة تُتيح للبحرية المصرية قدرة القيام بأعمال الهجوم ضد سفن وغواصات القوات البحرية المعادية في نطاق الشرق الأوسط، وأعمال الاستطلاع والتجسس والاستخبارات الإلكترونية، إضافة لمهام نقل عناصر الضفادع البشرية للمهام الخاصة، بفضل بصمتها الصوتية والمغناطيسية الشبحية، وامتلاكها أفضل التقنيات المتاحة للرصد والاستطلاع والقتال، فضلاً عن الموثوقية الهائلة في التقنيات الألمانية على المستوى العالمي في مجال بناء الغواصات.

وأضافت المصادر أن الغواصة من أهم أسلحتها طوربيد ألماني يمتلك رأساً حربياً ثقيلاً إضافة للصاروخ الأميركي «عمق - سطح»، والألغام البحرية، ما يمكّنها من التعامل مع كافة المهام. وأكد قائد القوات البحرية المصرية أن مصر لديها الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، «فمصر كان لها السبق في استخدام سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا».