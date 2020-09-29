بومبيـو: نسعى إلى تطويـر التعـاون العسكــري مع أثينا

شعبان بلال (القاهرة)

قال خبراء ومحللون سياسيون إن التقارب الأميركي مع اليونان في ظل توترات شرق المتوسط هو عقاب لتركيا أو إنذار شديد بسبب سياساتها التي أثارت جدلاً واسعا في الداخل الأميركي، مؤكدين أن واشنطن تبحث عن حلفاء جدد في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن الولايات المتحدة تسعى لتطوير التعاون العسكري مع اليونان، موضحاً عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى اليونان، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحوار بين أثينا وأنقرة.

وقالت هديل عويس، الباحثة السياسية في الشؤون الأميركية من واشنطن، إن أحد أوجه التقارب الأميركي مع اليونان في ظل التوتر بين أثينا وأنقرة هو عقوبة أو تنبيه وإنذار شديد لتركيا وسياسيات الرئيس التركي التي اتبعها خلال الفترة الأخيرة وتمثل تحديا صارخا لواشنطن.

وأوضحت لـ «الاتحاد» أن مسألة حصول تركيا على صواريخ «إس 400» هي مشكلة كبيرة بالنسبة لأميركا في ظل امتلاك أنقرة أيضاً أسلحة نوعية أميركية، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية لا يمكن تجاوز هذه الأزمة في نهاية المطاف وسيكون هناك حلا للأزمة.

وأكدت الباحثة السياسية أن واشنطن تحتاج لوجود في شرق المتوسط وترى أن تركيا حليف لا يُعتمد عليه وتبحث عن حلفاء جدد، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد والخطوات الجذرية ضد أنقرة، خاصة في ظل أن القانون الدولي إلى جانب اليونان في النزاع على ثروات المتوسط.

لكن عهد الهندي، المحلل سياسي والأمني بواشنطن، أشار إلى أن العلاقة بين أميركا واليونان قديمة وموجودة منذ زمن بالإضافة إلى أنهما عضوان في حلف الناتو، موضحاً أن اللوبي اليوناني الموجود في واشنطن له تأثير قوي على الإدارة الأميركية.

وأكد لـ «الاتحاد»، وجود ضغط كبير على الإدارة الأميركية من الكثير المعادين للرئيس التركي واتهامها بأنها مقربة منه وتتجاهل انتهاكاته في العديد من الملفات، مؤكداً أن هذه الزيارة تحمل بعض الضغوط على أنقرة وتعد رسالة ضغط بأن واشنطن لن تقف للنهاية في ظل ممارسات تركيا المخالفة للقوانين.

لكن الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، رأى أن العلاقات الأميركية اليونانية علاقات قديمة، موضحاً أنه لا توجد أي احتمالات لتغير أميركي في الواقع الإستراتيجي سواء في الشمال السوري، أو في ليبيا، أو في منطقة شرق البحر المتوسط إلا بعد الانتخابات الأميركية.