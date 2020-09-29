كاتب تركي: أردوغان يحاول التخلص من المعارضة خوفاً من الانتخابات

شادي صلاح الدين (لندن)

توصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه «العدالة والتنمية»، إلى أن نتيجة أي انتخابات حرة ونزيهة تحدث في الوقت الحالي، أو حتى في المستقبل القريب، لن تكون في صالحه، وبالتالي فإن استراتيجية النظام التركي حالياً هو نزع الشرعية عن أي معارض له، عبر العمليات السياسية القذرة.

وقال الكاتب الصحفي إحسان قرالان، في مقال لصحيفة «إيفرينسل» التركية اليومية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان بدأ اللجوء إلى هذه العمليات السياسية لأنه لا يستطيع إلغاء الانتخابات.

وأوضح: «لأن حزب العدالة والتنمية الآن قد رأى أنه لا يمكن أن يصل إلى السلطة من خلال انتخابات عادية وطبيعية، وبما أنه لا يستطيع إلغاء الانتخابات تماماً، فهو يريد الذهاب إلى الانتخابات عن طريق التخلص من المعارضة، وألا يصبح أي شخصية معارضة خياراً شرعياً متاحاً أمام الناخبين».

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت تركيا 82 شخصاً، من بينهم نواب سابقون في البرلمان ورؤساء بلديات ورؤساء أحزاب سابقون لحزب الشعوب الديمقراطي، كجزء من تحقيق في احتجاجات كوباني 2014.

وفي أكتوبر 2014، تدفق المتظاهرون إلى الشوارع في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، متهمين الجيش التركي بالوقوف متفرجاً، بينما يحاصر تنظيم «داعش» الإرهابي مدينة كوباني الواقعة على الجانب الآخر من الحدود في سوريا.

وأدت الاشتباكات اللاحقة بين المتظاهرين والجماعات الأصولية وقوات الأمن التركية إلى مقتل 37 شخصاً على الأقل. وقالت رئيسة حزب «الشعوب الديمقراطي» برفين بولدان، إن العملية كانت ذات دوافع سياسية وانتقاماً لانتخابات 7 يونيو 2015، حيث فقد حزب «العدالة والتنمية» أغلبيته العظمى في البرلمان، ونما حزب الشعوب الديمقراطي ليصبح ثالث أكبر حزب في البلاد، ووصول عدد نوابه إلى 80 نائباً.

وقال الكاتب التركي: «هذه العملية جزء من استراتيجية القمع والتحييد ضد اتحادات العمال ونقابات المحامين والحركة النسائية والنقابات التي تعتبرها الحكومة خصماً محتملاً، كما هو الحال ضد جميع أحزاب المعارضة التي تعارض حكم الرجل الواحد في تركيا».

وتعرض حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه أردوغان لضربة قوية في الانتخابات المحلية لعام 2019، بعد أن خسر انتخابات رئاسة البلدية في أربع من المحافظات الخمس الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا، بما في ذلك إسطنبول، المركز المالي، والعاصمة أنقرة، وهو ما يعد مؤشراً على أن رجل تركيا المريض سياسياً يقاتل بكل الأساليب للبقاء في السلطة، قبل أن يتخلص منه الناخبون الأتراك في الانتخابات القادمة.