باكستان تطلب تأجيل سداد ديون الدول النامية عاماً إضافياً

طالب رئيس وزراء باكستان عمران خان، دول مجموعة العشرين الكبرى والبنوك الدولية بتمديد فترة تعليق سداد أقساط ديون الدول النامية لمدة عام إضافي بهدف مساعدة تلك الدول في التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال خان إن تخفيف أعباء الديون هو أحد أسرع الطرق لتوفير مصادر مالية للدول النامية.

كانت مجموعة العشرين قد أطلقت مبادرة لتأجيل سداد أقساط ديون الدول النامية لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنه لا يجب أن يؤدي تعليق سداد أقساط الديون إلى خفض التصنيف الائتماني للدول المدينة لأن هذا الإجراء "نتيجة قوة قاهرة وليس لسوء إدارة" من جانب هذه الدول.

وأوضح خان أن الاستثمار والبنية التحتية المستدامة هما عنصران أساسيان للتعافي الاقتصادي داعيا إلى توفير 500 مليار دولار أميركي على الأقل كحقوق سحب خاصة للدول النامية لدى مؤسسات التمويل الدولية.