فرنسا تسجل 8051 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية الفرنسية، الثلاثاء، إنها سجلت 8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن 4070 حالة سجلت الاثنين. وبذلك، يرتفع مجمل الإصابات إلى 550690.

وارتفع كذلك عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، إلى 31893 بعد تسجيل 85 وفاة الثلاثاء مقابل 81 حالة يوم الاثنين.

وعززت الحكومة الفرنسية، في الآونة الأخيرة، الإجراءات التي تهدف إلى احتواء تفشي الفيروس من أجل تجنب العزل العام على المستوى الوطني.

وفرضت فرنسا واحدة من أشد عمليات العزل العام في أوروبا بين 17 مارس و11 مايو 2019.

لكن بعد أسابيع من فتح الاقتصاد والمدارس والمصايف وعودة الحياة إلى طبيعتها، بدأت الإصابات اليومية بالوباء في الارتفاع. وهو ما يعتقد علماء الأوبئة أنه موجة ثانية من تفشي الجائحة، بعد تلك التي ضربت العالم في الربيع.