جثمان أمير الكويت الراحل يصل إلى البلاد الأربعاء

أعلن التلفزيون الكويتي الرسمي، مساء اليوم، أن جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيصل إلى الكويت من الولايات المتحدة الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا) عن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري قوله: إن «حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن، طيب الله ثراه، سيقتصر على أقرباء سموه»، وذلك امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهد فيها العالم فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري أن «الديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه».

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاماً) في الولايات المتحدة، الثلاثاء، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.