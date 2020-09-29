نتنياهو: الإغلاق بسبب كورونا قد يستمر أكثر من شهر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق الثاني لإسرائيل بسبب فيروس كورونا المستجد قد يستمر لفترة أطول بكثير من شهر.

وأضاف نتنياهو، رداً على سؤال طرح خلال بث مباشر على موقع فيسبوك "يجب أن أخبركم بصراحة، لن يكون أقل من شهر، وقد يظل لوقت أطول بكثير".

وفرضت الحكومة الإسرائيلية الإغلاق الثاني في 18 سبتمبر الجاري، ثم تم تشديده بعد أسبوع بعد أن تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة 8000 حالة.

وبات معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسرائيل هو الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان، وفقاً لتقرير حكومي صدر اليوم.

وأشار التقرير إلى أنه بنفس المقياس، تجاوزت إسرائيل أيضاً الولايات المتحدة في عدد حالات الوفاة التي يتم تسجيلها يومياً.

وتم تسجيل أكثر من 233 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل منذ مارس الماضي، من بينها أكثر من 1500 حالة وفاة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.