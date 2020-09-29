وفيات وإصابات كورونا ترتفع من جديد في الجزائر

عاودت الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر الارتفاع، اليوم الثلاثاء.

ورصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 155 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بزيادة 9 حالات عن اليوم السابق.

يرتفع بذلك إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس إلى 51 ألفاً و368، منذ تسجيل أول إصابة نهاية فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا تعافي 101 مصاب. ليصل مجموع المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 36 ألفاً و36. بينما يوجد 23 مريضاً في العناية المركزة.

ولفت فورار، في الإيجاز اليومي حول وضعية وباء كورونا، إلى تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1726.