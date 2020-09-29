واشنطن تدين الفصائل المسلحة العراقية بعد مقتل 7 مدنيين في قصف

دانت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، "الخطر غير المقبول" الذي تمثله الفصائل المسلحة في العراق غداة مقتل سبع نساء وأطفال في بغداد في هجوم كان يستهدف جنوداً أميركيين.

وقالت مورغان اورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "هذه الفصائل تطرح تهديداً غير مقبول على الجميع في العراق والدبلوماسيين والمؤسسات والناشطين العراقيين وأسرهم".

وقتلت سبع نساء وأطفال، أمس الاثنين، بسقوط صاروخ على منزلهم المجاور لمطار بغداد الدولي حيث ينتشر جنود أميركيون، في حصيلة غير مسبوقة في بلد أصبحت فيه هذه الهجمات شبه يومية.

ويندرج هذا الهجوم الجديد على مصالح أميركية في إطار سلسلة هجمات منذ بداية أغسطس الماضي.

ولم تتبن أي جهة الهجوم. إلا أن واشنطن تعتقد أن الفصائل المسلحة تقف وراء هذه الأعمال.

وأكدت المتحدثة، في بيان "ذكرنا في الماضي أن عمليات الميليشيات الفوضوية تبقى المانع الرئيسي لإرساء الاستقرار في العراق".

ودعت القادة العراقيين "إلى التحرك فوراً لمحاسبة" المسؤولين عن هذا الهجوم.

وتضع حصيلة القتلى المدنيين هذه المجموعات في وضع صعب أمام الرأي العام العراقي الغاضب من أعمال العنف التي ترتكبها فصائل مسلحة مختلفة في البلاد منذ سنوات.