بريطانيا ترصد رقماً قياسياً من إصابات كورونا اليومية مسجلة 7143

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأحصت المملكة المتحدة 7143 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم، وهو أعلى رقم يومي ترصده حتى الآن.

وأعلنت كذلك وفاة 71 مصاباً توفوا في غضون 28 يوماً من كشف إصابتهم بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس. ويمثل هذا العدد أكبر حصيلة وفيات يومية منذ تسجيل 97 حالة في أول يوليو الماضي.

وتفرض السلطات البريطانية إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد، حيث تحاول الحكومة الحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت المملكة المتحدة، أمس الاثنين، غرامات مالية كبيرة على من يخالفون أوامر الخضوع للفحص ولحجر المنزلي في محاولة لكبح الوباء في هذه الموجة الثانية من تفشيه. وتصل تلك الغرامات إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.