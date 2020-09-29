نبذة عن حياة نواف الأحمد الصباح أمير الكويت الجديد

أصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد بعد وفاة الأمير عن 91 عاماً.

تولى الشيخ نواف الأحمد الصباح، البالغ من العمر 83 عاماً، مناصب مهمة عدة في الكويت، قبل أن يصبح أميراً للبلاد.

سمّي الشيخ نواف ولياً للعهد في 2006.

ولعل أبرز أدواره في السلطة تمثّل في أنه كان وزيراً للدفاع وقت غزو القوات العراقية لبلاده في العام 1990، قبل أن يتولى وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب.

ولد الشيخ نواف في العام 1937، وهو أحد أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي كان أميراً للكويت بين عامي 1921 و1950.

بدأ أمير الكويت الجديد مسيرته المهنية قبل نحو نصف قرن حين عيّن حاكماً لمحافظة حولي.

وفي 1988، تولى وزارة الدفاع، وقادها خلال أشهر الغزو العراقي السبعة. عيّن، بعد ذلك، وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، قبل أن يتولى رئاسة الحرس الوطني في العام 1994.

عاد الشيخ نواف للحكومة وزيراً للداخلية سنة 2003، وسمي في العام ذاته نائباً لرئيس الوزراء، إلى أن أصبح ولياً للعهد بعد ثلاث سنوات.

من المتوقع أن يواصل الشيخ نواف سياسة سلفه القائمة على الانفتاح والوساطة على المستويين الإقليمي والدولي.