ولي العهد نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين أميرا للكويت غدا

نادى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، بولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت فيما أعلن رئيس مجلس الأمة أن سمو الأمير سيؤدي اليمين الدستورية غداً الأربعاء وذلك بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما في وقت سابق اليوم.

وقال مجلس الوزراء، في بيان تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح "عملا بأحكام الدستور (...) فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده (...) صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت".

وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء "الكويت تعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم".

بدوره، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، في تغريدة على تويتر "تشرفت قبل قليل بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه والله ورعاه".

وأضاف الغانم "تقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة (60) من الدستور".